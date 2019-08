Libros de texto no han sido entregados en Cd. Fernández

CIUDAD FERNÁNDEZ.- A punto de iniciar el nuevo ciclo escolar y no han sido entregado los libros de texto y además faltan 4 maestros en la Escuela Secundaria "Agustín Martínez Romero", señaló el director Roberto Rocha Calixto.

Hay que señalarlo, que los titulares de las dependencias se jactan de que todo está bien para iniciar el ciclo escolar el próximo lunes, pero no han llegado los libros, años atrás los repartieron en el mes de julio.

Otro problema que se enfrenta dijo, es que faltan 4 docentes en la institución, están por permiso, y hasta el momento no se han podido cubrir, comentó.

Sin embargo, los actuales docentes que se tienen van a trabajar un poco más para dar puntual cumplimiento a la jornada.

Por otro lado, mencionó que, si los padres de familia no entregan la cooperación voluntaria, así no pueden funcionar las escuelas, los padres están conscientes de que muchas cosas no llegan a la institución educativa si no es por su apoyo.