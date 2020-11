Llama la Iglesia a tomar en serio medidas sanitarias

MATEHUALA.- Preocupa a la Iglesia el regreso del semáforo amarillo al naranja y el riesgo de que se regrese al rojo, "si nos queremos como persona, vamos a cuidarnos todos", señaló el obispo de la Diócesis de Matehuala, don Margarito Salazar Cárdenas.

"En lugar de avanzar vamos retrocediendo, y esto preocupa, como Iglesia vamos a unirnos todos para que pronto salgamos de esta pandemia que está cobrando más víctimas", mencionó el obispo.

Sin embargo, señaló que, "es necesario intensificar los cuidados, todos debemos participar en la concientización de las personas".

"Debemos encontrar el punto justo y prudente donde nos valoremos como personas, necesitamos la salud y necesitamos obtener los recursos para subsistir con dignidad, el ´me vale´ no es opción, el ´ya no me importa´ tampoco, el "no creo en eso es irresponsabilidad social", remarcó el obispo.

El obispo invitó a la población a no bajar la guardia, "hay que ser responsables para que en corto tiempo logremos llegar al semáforo verde de riesgo bajo", adujo.

De igual forma expresó el obispo que la Iglesia trabaja con un 30% de su capacidad en sus celebraciones eucarísticas no más, además se están transmitiendo a través de la página Diócesis de Matehuala las misas con la finalidad de que los feligreses puedan presenciar en familia los oficios religiosos que se transmiten desde varias capillas; "no pasen por alto la oración diaria", finalizó monseñor.