Llaman a cuidar a las abejas

MATEHUALA.- Llaman productores apícolas a cuidar las abejas, ya que se tienen pocos insectos para poder producir miel de abeja, que es muy solicitada para elaborar diversos productos y alimentos.

En el municipio se tienen 12 productores de miel de abeja, algunos de los cuales están dentro del Comité Estatal Apícola, el cual los apoya para la comercialización de su producto en esta ciudad y otros lugares.

Uno de los productores de miel, José Guadalupe Coronado Sifuentes, comentó que el dirigente de este comité es Pedro Cerna. Detalló que en cada municipio se cuenta con un vocal y en Matehuala, él es el vocal de los apicultores, para poder apoyar en lo que requieran los productores.

"Aunque hay que señalar que algunos apicultores no están registrados en el Comité Apícola, pero eso no afecta su actividad, no hay problema, no se les obliga, lo que buscamos es que se cuide a las abejas, porque son parte de nuestro entorno y además son parte de nuestra vida. Sin las abejas no habría alimentos, porque son las que fecundan todas las flores que producen los frutos".

Considera importante que hay que hacer conciencia entre la ciudadanía, de que hay que respetar a las abejas, porque son productoras de miel y de ahí se derivan varios productos.

"Estamos haciendo mucho énfasis de que hay que cuidarlas y respetarlas, cuando en casa exista un enjambre hay que tener cuidado de no atacarlo, guardar prudencia y hacerlo del conocimiento a los Bomberos de Matehuala para que ellos actúen", concluyó.