Llaman a no relajar medidas sanitarias

MATEHUALA.- Es alto el índice de contagios de Covid-19 que si no se toma conciencia se regresaría de nuevo al semáforo rojo, que es riesgo máximo, por lo que hay preocupación del Gobierno del estado.

El presidente interino del Centro Empresarial de Matehuala Norte Potosino, Coparmex, Víctor Manuel Mendoza Ramírez, declaró que se está bajo una pandemia a nivel mundial, la que ha dejado miles de fallecidos y enfermos.

"Para bajar este índice, tenemos que acatar las indicaciones de la Secretaría de Salud, quienes a diario nos recomiendan evitar fiestas, no concurrir a sitios aglomerados, no salir de casa si no es esencial y el lavado de manos y usar gel antibacterial", señaló Mendoza Ramírez.

"Todos tenemos una tarea que hacer como respetar las medidas sanitarias, no bajemos la guardia, porque de regresar al semáforo epidemiológico rojo

afectaría la industria y el comercio y se desplomaría aún más la economía", adujo.

El también ex presidente municipal de Matehuala, comentó que, en cuanto a sitios de baile o antros, esto ya compete a Gobernación el verificarlos.

Para concluir, mencionó que en los próximos días Coparmex entregará una dotación de cubrebocas a la Jurisdicción Sanitaria No. II Matehuala, a fin de entregarlos a la población y con ello evitar contagios.