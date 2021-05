Llaman a población a continuar con los protocolos sanitarios

Matehuala.- Pese a que el Estado desde ayer fue calificado para estar en semáforo verde, piden a la población continuar con las medidas sanitarias para mantener el riesgo bajo, ya que así seguirá la entidad hasta el 23 de mayo, fecha en que se definiría si sigue igual o cambia de nuevo, dependiendo de las circunstancias sanitarias que se generen.

Los Servicios de Salud en el Estado y el Comité Estatal de Seguridad de Salud piden a la población en general a tomar las medidas generales obligatorias, no hacerlas a un lado, hacer caso de ello para no retroceder y no regresar al semáforo amarillo, naranja o rojo, que admiten sería catastrófico.

Piden evitar aglomeraciones en el interior o exterior de algún centro comercial, y cumplir con la aplicación estricta de los protocolos sanitarios,

En relación a los eventos de concentración masiva y/o cualquier espectáculo, estos deberán con un 30% de la capacidad del espacio donde se realice.

En relación a los centros nocturnos como bares, casinos y cabarets, el aforo es de un 50% y el cierre deberá ser a las 24:00 horas.

En los hoteles y servicios de hospedaje el aforo será de un 80% y aquí será muy importante la aplicación obligatoria de protocolos de seguridad sanitaria.

Los jardines de eventos el cierre deberá ser a las 24:00 horas, con un aforo de un 70%, la mesa deberá ser con un máximo de 8 personas no más.

Los salones de fiestas y eventos al igual tendrán que cerrar a las 24:00 horas con un aforo al 70% de su capacidad o hasta 400 personas, mesa máxima a 8 personas.

Los parajes, balnearios, operadoras y paseos turísticos el cierre será a las 18:00 horas.

Los supermercados, mercados de abarrotes, tiendas de conveniencia, el horario de cierre es a las 22.00 horas, 2 personas por familia (antes era de una sola) y el aforo permitido es al 70%.

Centros religiosos con un aforo de un 70%, de lunes a domingo cierre a las 21:00 horas, el mismo aforo es para los restaurantes, cafeterías y servicios de alimentos el cierre establecido será a las 24.00 horas.

Las canchas deportivas solo jugadores, nadie en las gradas y no venta de alimentos.

Cines, teatros y museos el cierre es a las 22:00 horas, con un aforo del 70%, remarcan mucho la protección a la población vulnerable.