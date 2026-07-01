logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FRATERNAL FESTEJO EN LA LONJA

Fotogalería

FRATERNAL FESTEJO EN LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Llevarán a la venta productos de la región, en Laredo Texas

Por Carmen Hernández

Julio 01, 2026 03:00 a.m.
A
Llevarán a la venta productos de la región, en Laredo Texas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- El 10 de julio arranca el Festival Internacional de Ciudades Hermanas en Laredo, Texas, en el cual participarán 14 artesanos de Rioverde. 

      Ismael Saldaña, director de Enlace Internacional dio a conocer que el día de hoy viajan las personas que participarán en el Festival de Ciudades Hermanas, donde estarán a la venta los productos de la región. 

      Hizo hincapié que como novedad estará la salsa de pitaya elaborada por estudiantes de la Universidad Autónoma. También no podrá faltar la salsa de mayulo, las tazas, bolsas, chancaquillas, miel y dulces típicos de la región. Mencionó, por último que tienen la esperanza de que se les venderán todo los productos, los cuales son adquiridos por los paisanos.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Detienen a cuatro en operativo BOMI en Matehuala
      Detienen a cuatro en operativo BOMI en Matehuala

      Detienen a cuatro en operativo BOMI en Matehuala

      SLP

      Redacción

      Les aseguraron droga, ponchallantas y un vehículo con reporte de robo

      Alertan por la llegada de polvo del Sahara
      Alertan por la llegada de polvo del Sahara

      Alertan por la llegada de polvo del Sahara

      SLP

      Jesús Vázquez

      Recomiendan usar cubrebocas

      Reubican al párroco Juan Pablo Amaya
      Reubican al párroco Juan Pablo Amaya

      Reubican al párroco Juan Pablo Amaya

      SLP

      Carmen Hernández

      Restringen las actividades en el paraje de Micos
      Restringen las actividades en el paraje de Micos

      Restringen las actividades en el paraje de Micos

      SLP

      Redacción

      Intensas lluvias generan muchos riesgos para los turistas