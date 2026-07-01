Llevarán a la venta productos de la región, en Laredo Texas

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RIOVERDE.- El 10 de julio arranca el Festival Internacional de Ciudades Hermanas en Laredo, Texas, en el cual participarán 14 artesanos de Rioverde.

Ismael Saldaña, director de Enlace Internacional dio a conocer que el día de hoy viajan las personas que participarán en el Festival de Ciudades Hermanas, donde estarán a la venta los productos de la región.

Hizo hincapié que como novedad estará la salsa de pitaya elaborada por estudiantes de la Universidad Autónoma. También no podrá faltar la salsa de mayulo, las tazas, bolsas, chancaquillas, miel y dulces típicos de la región. Mencionó, por último que tienen la esperanza de que se les venderán todo los productos, los cuales son adquiridos por los paisanos.