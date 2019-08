Logran cañeros precio de 11 mil 500 pesos la tonelada

El movimiento de vigilancia y control de bodegas de azúcar del Ingenio Plan de Ayala, concluyó oficialmente la tarde de ayer, al lograrse por parte de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera, junto con la Unión Nacional de Productores Cañeros, determinar el precio del azúcar base estándar en 11 mil 500 pesos por tonelada para el término del ciclo azucarero, definiéndose así el pago del remanente a los productores de 12 a 13 pesos por tonelada.

Antonio Juárez Torres, líder de la Unión de Productores de Caña de Azúcar, indicó que con este convenio logrado a nivel nacional se da por concluido el movimiento de vigilancia y control de bodegas iniciado el 19 de enero de este año, logrando recuperar 6 mil millones de pesos, ante el desplome del precio del endulzante, como lo dio a conocer su líder nacional Ángel Gómez Tapia.

Este convenio se adelantó porque el Sistema Nacional del Índice de Mercado no opera al no reportar los precios correctos, de las 23 centrales de abasto que tenían la obligación de reportar el costo sólo 16 lo hacían, y no de manera correcta pues por varios días ponían el mismo valor.

Precisó que con estos 11 mil 500 pesos los productores recibirán el remanente por tonelada de aproximadamente 12 pesos por tonelada del ciclo azucarero 2018-2019, el cual se pagará en el mes de noviembre o a más tardar en diciembre.