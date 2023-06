Madres buscadoras se manifiestan durante visita de AMLO a la Huasteca; piden respeto tras incidente en Zona Media

El colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros se manifestó este viernes en la zona huasteca, durante la visita de Andres Manuel López Obrador a dicha región potosina.

De acuerdo con un video difundido por el periodista Gerardo Duque, las madres rodearon la camioneta del mandatario y consignaron en voz alta "¿dónde están?", en referencia a sus familiares desaparecidos.

Una de las lonas que portaban las manifestantes con los rostros de jóvenes desaparecidos, incluso fue colocada sobre el parabrisas de la camioneta que transportaba al presidente y avanzaba en medio de la multitud formada de simpatizantes y manifestantes.

Edith Pérez, presidenta del colectivo cuestionó si el presidente habló sobre las estrategias de su gobierno para frenar la violencia que se vive en el país.

"Vinimos (sic) a que nos viera, a que sepa que nuestros hijos tienen rostro. Le aventamos adentro las lonas porque no hubo manera de que él no escuchara, no tiene el valor para venir y mostrarse aquí y decirnos: señoras, estoy haciendo algo".

Exigió además respeto para las búsquedas que realiza, ya que este jueves un grupo de madres buscadoras que realizaban trabajo de exploración en la Zona Media se aproximaron a un "campamento criminal" por lo que tuvieron que ser resguardadas.

"Toda la Zona Media nos han ido a amenazar, nos han ido a decir a la Comisión de Búsqueda que dejen de buscar por qué, porque si no los van a ir a balacear", denunció.