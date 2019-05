Maestros "damos vuelta" al desaire del alcalde

Ante el desaire que les hizo el alcalde Adrián Esper a los maestros durante el festejo por el Día del Maestro municipal al que ni siquiera asistió, el líder de la Sección 26 del SNTE, Alejo Rivera Ávila, dijo, "a ese tema le damos la vuelta".

Señaló que no se trata de "invitarles un taco" a los profesores, se trata de darles su lugar y reconocerles su esfuerzo, porque en el gremio hay buenos maestros.

"Yo la verdad le quiero dar vuelta a la página, de hecho le vamos a dar vuelta a la página, creo que a partir del día de hoy nos podemos sentar con quien corresponda y platicar y planear lo que los maestros se merecen en el próximo año".

Quizá no supieron cómo manejar las cosas, "no era el tema de venir a comerse un taco o tomarse un refresco, era el ver la satisfacción de los maestros de recoger un reconocimiento que les hace la Secretaría de Educación y su delegación sindical por 40, 30, 28, 25 años, no es cualquier cosa, es el tope de su carrera lo más brillante de la educación, de todo lo que hicieron todos los días, muchas veces batallando por transporte, poniendo de su dinero para poder capacitarse, trabajando en escuelas de palitos, "yo creo que es justo reconocerlos".

"Yo creo que el presidente tiene mal la percepción de lo que los maestros pretenden, en todos los municipios de San Luis Potosí salvo Ciudad Valles, se les hizo un reconocimiento como lo merecen, los maestros merecen esto y más, no es el asunto de la comida, es el hecho de que la sociedad y el Municipio les reconozca su labor".