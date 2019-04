Maestros de Tanlajás amagan con protestar ante el Gobernador

Por segunda ocasión en menos de una semana, maestros de la zona 039 y 162, tomaron las instalaciones de la Unidad Regional de los Servicios Educativos de la Huasteca Norte, y amenazaron con hacer una fuerte manifestación en contra del gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López en su visita a Tanlajás, el próximo miércoles.

Los maestros señalaron que no tienen dirigente, pues son la totalidad de los profesores de las zonas escolares 039 y 162 los que se encuentran inconformes y por ello, acudieron a recordar y cumplir con la postura acordada al no tener respuesta favorable en sus demandas, ya que señalan que las autoridades educativas no les han cumplido con los requerimientos del salario de tiempo completo ya laborado de enero a abril y para antes del periodo vacacional; y en ellos las autoridades oficialistas y sindicalistas maliciosamente intenta alzarse el cuello diciendo que han hecho gestiones permanentes en favor de la base.

"Venimos a decirles que hoy, estamos aquí para exigir respeto a los compañeros PRONI, reprimidos el día de antier en la capital potosina por policías antimotines, sólo por exigir se paguen salarios atrasados y basificaciones para ellos y los compañeros maestros que presentaron examen de oposición y lo pasaron, también queremos el pago de becas de hijos de maestros ya y no hasta que ellos quieran sino en las quincenas como debe ser".

En su manifestación pidieron además la regularización de la alimentación de los alumnos de Escuelas de Tiempo Completo, entrega inmediata de hojas de préstamos ISSSTE verdes y rojas, en todas las zonas por parte del profesor Sergio Solís Ontiveros, coordinador de región V, en la Huasteca Norte, y dieron ultimátum a SNTE y SEGE para que resuelvan las demandas, ya que de lo contrario tomarán otras acciones el próximo miércoles.