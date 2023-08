Mano dura contra maestros faltistas

RIOVERDE. -No vamos a proteger a maestros faltistas, ni a solapar a nadie, 6 docentes han sido cesados por este motivo.

Al ser cuestionado el titular de la SEER Crisógono Sánchez Lara sobre los maestros faltistas sobre todo los de las comunidades más apartadas, reiteró que no se va proteger a faltistas, ni a solapar a nadie, la ley es clara, al que trabaja se le tiene que pagar y al que no naturalmente no.

Hizo énfasis que si falta 1 o 2 días se les descuenta, pero si faltan 3 se les levanta un acta de abandono de empleo, hasta el momento se les han descontado días a 300 docentes y 6 han sido cesados por faltistas.

En cuanto a los alumnos de Alaquines que tomaban clases en la plaza principal, mientras no reporten los padres de familia esta situación, los responsables, el director o inspector no se puede actuar, aunque se quisiera pero no se tienen los argumentos.

Sánchez Lara dijo que hasta ahora se tiene la “primera noticia” de los alumnos que recibían clases en la plaza principal, pero se indagará a fondo y se actuará.