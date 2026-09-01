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Maratón de las Garzas dejará muchas ganancias

Por Redacción

Septiembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Maratón de las Garzas dejará muchas ganancias
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      CIUDAD VALLES.- En la organización del Segundo Maratón de las Garzas en Axtla pretenden la llegada de mil visitantes al municipio para las competencias de ciclismo que se llevarán a cabo.

      Luigi Alan Cruz Ponce, coordinador del evento, presentado en la Secretaría de Turismo, junto a la titular de esta dependencia, Yolanda Cepeda Echeverría, dijo que habrá tres categorías de rodada, de 15, 25 y 50 kilómetros, con exigencias que subirán, respecto a las pruebas en las que se inscriban los competidores.

      El evento será los días 5 y 6 de septiembre, en el municipio axtlense, a donde podrían llegar 1 mil visitantes y dejar una derrama de tres millones de pesos en este municipio de más de 30 mil habitantes.

      Participarán ciclistas de los estados de Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Nuevo León, Estado de México, Querétaro, Puebla, entre otros y a nivel internacional de Colombia y de Estados Unidos de América. 

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