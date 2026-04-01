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Matehualenses donan 260 pares de zapatos en la Huasteca

Por Jesús Vázquez

Abril 01, 2026 03:00 a.m.
A
Matehualenses donan 260 pares de zapatos en la Huasteca

MATEHUALA.-  Miembros del Club de Matehuala Dios Ilumina Corazones acudieron a la comunidad de El Sauz, perteneciente al municipio de Aquismón, para donar 260 pares de zapatos a las personas de escasos recursos de este lugar, que era una de las metas que tenían los miembros de este club.

El Club de Matehuala dios Ilumina Corazones tenía la meta de recaudar 260 pares de zapatos para llevar a las personas de la comunidad El Sauz de Aquismón, y estuvieron realizando varias actividades para recaudar fondos, así mismo recibieron donaciones de algunas zapaterías y persona de Matehuala, y después de todo el esfuerzo logró recaudar poco más de 260 pares de zapatos, y al juntarlos inmediatamente fueron al lugar ya mencionado.

Al llegar a la comunidad, los enviados del Club Dios Ilumina Corazones fueron a la plaza principal de la comunidad y estuvieron haciendo un llamado a las personas de este lugar para hacerles la donación de los zapatos, la gente estuvo muy agradecida con los miembros de este club que desde Matehuala viajaron a la comunidad de El Sauz en Aquismón.

La agrupación continúa trabajando por el bien de la sociedad matehualense donde la idea es apoyar a quien más lo necesite, por lo que hacen diversas actividades para recaudar fondos y de esta manera ayudar a quien le necesite, pues han llevado ya varias actividades como donaciones de medicamentos entre otras.

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