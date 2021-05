MC retirará candidatura al diputado Omar de León

MATEHUALA.- Derivado de las declaraciones públicas que fueron realizadas por Omar de León Cruz mejor conocido como "El Cachorro", quien fue registrado como candidato a diputado local por el Distrito 01, con Movimiento Ciudadano.

El coordinador estatal de este partido, Eugenio Govea Arcos, informó que, la candidatura de León Cruz, es insostenible, conforme a los estatutos internos, luego de que apoyara públicamente a un candidato de otro partido político.

"Lamentamos mucho la confusión en que Omar de León Cruz ha caído, al apoyar a un candidato ajeno a Movimiento Ciudadano, apareció públicamente levantando la mano a Tomás Zavala González, candidato a presidente municipal de Matehuala por el Partido Verde y Partido del Trabajo, el pasado 22 de abril del año en curso, siendo las 19:50 horas en esta ciudad, en un evento proselitista y los estatutos son muy claros, son razones suficientes para proceder a la sustitución, expuso Eugenio Govea.

Detallan que, de acuerdo a los estatutos internos de Movimiento Ciudadano, el Artículo 22 apartado 3 de sanciones disciplinarias especifica que: "no se puede realizar proselitismo a favor de un precandidato o candidato que no haya sido postulado por Movimiento Ciudadano o cualquier coalición, alianza o candidatura común que incluya a Movimiento Ciudadano, así como a favor de otro partido político, el cual detalla que la sanción va hasta la separación de cargo y/o expulsión".

Por otra parte, sobre el recurso público que argumenta no haber recibido para la campaña electoral, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, señaló que, de acuerdo a los lineamientos de fiscalización emitidos por las autoridades electorales, para el otorgamiento del recurso, el candidato no lo ha cumplido y hasta el día de hoy no ha presentado los documentos de comprobación requeridos para la obtención del recurso.

Govea Arcos reiteró que Movimiento Ciudadano ha trabajado en la construcción de un proyecto legítimo y congruente, que le apuesta al combate a la corrupción y a la participación ciudadana, y reafirmó el compromiso con la militancia y la ciudadanía del estado para lograr el posicionamiento como fuerza política, limpia

y transparente.