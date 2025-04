Menor pierde una pierna tras ser atropellado

Matehuala.- Un menor de 13 años de nombre Kevin pierde una pierna después de haber sufrido un accidente en motocicleta, familiares del menor dijeron que esto se generó por la falta de una ambulancia para que fuera trasladado a la capital del estado, pues no tenían los recursos que les pedían en Protección Civil y Cruz Roja.

El pasado lunes dos menores de edad uno de nombre Kevin y otro llamado Keyler, fueron arroyados por un vehículo, que era conducido por una mujer en la carretera Cedral-Matehuala, cerca de Rancho Nuevo, la presunta culpable se dio a la fuga, al lugar acudieron paramédicos que trasladaron a los menores a un hospital de Matehuala.

Mireya Espinosa, tía de Kevin, comentó que ante la gravedad de la lesión que sufrió su sobrino en el accidente, requería de una operación de emergencia y ser trasladado a la capital del estado, ya que en el Hospital General no contaban con especialistas, y para trasladar al menor a San Luis y por falta de una ambulancia, no lo pudieron trasladar, ya que les pedían siete mil pesos para llevarlo en una ambulancia y no contaban con los recursos suficiente para poder pagar.

Para atender al jovencito fue trasladado a un hospital particular en Matehuala, sin embargo, debido a todo el tiempo que se perdió, le tuvieron que amputar una pierna, por las lesiones que presentaba.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ahora la familia ha solicitado el apoyo de un abogado para demandar a la presunta responsable, ya que no se les ha asignado un abogado de oficio.