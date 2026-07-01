Menor y mujer resultan lesionadas tras volcadura
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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Una volcadura en el río de la comunidad de La Noria dejó como saldo una menor y una adulta lesionada. Los hechos ocurrieron la noche del pasado lunes sobre el río en la localidad de La Noria.
Sin embargo, en la unidad viajaban una menor de edad, la conductora perdió el control del volante y volcó, personas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo a los cuerpos
de emergencia.
Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios a los lesionados y los trasladaron a recibir atención médica al Hospital IMSS del Bienestar para su atención especializada, los lesionados permanecieron unas horas en observación.
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