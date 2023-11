Meto las manos al fuego por ellos: Antolín

CIUDAD VALLES. -“Yo meto las manos al fuego por mis compañeros”, refirió el diputado federal morenista Antolín Guerrero Márquez sobre sus colaboradores de toda la vida que recientemente se retrataron con Tecmol y refirió que éstos se quedaron sin trabajo a causa de la corrupción de Gabino Morales.

El legislador fue tajante al contestar a la pregunta sobre por qué se reunía con quienes claramente y por anuncio de José Luis Romero Calzada, se habían unido a su proyecto político “para saber cómo están”.

Guerrero Márquez explicó que los morenistas efectivamente se fueron con Tecmol, porque él ya no les pudo costear sus sueldos luego de la precampaña de Marcelo Ebrard y se apresuró a decir que Tecmol es su amigo y que no sabe en qué términos colaboraría o no con él en el futuro, pero supo que sus excolaboradores de Morena estarían con él, abrigados por un sueldo, dado que Gabino Morales los corrió sin contemplaciones porque él denunció cuando Morales y Lalo Piña quisieron quitarle el dinero del programa La Escuela es Nuestra a indígenas de la Huasteca.