Meza entorpece mi trabajo, dice el Síndico Mpal.

Rioverde.- Tras ser exhibido de mentiroso, el director de Catastro e Imagen Urbana en plena reunión de Cabildo, el síndico municipal, Ulises Ledezma Salazar, sostuvo que el hecho "les causa molestia y le meten gol a la administración municipal por un trabajo mal hecho".

En reunión de Cabildo familias de la colonia Ferrocarrilera, solicitaron que el Municipio realice la escrituración de los terrenos a las familias que tienen en regla su documentación, sin embargo el Municipio había enviado a realizar la medición al titular de Catastro e Imagen Urbana Luis Demetrio Meza, pero este a su vez envió a un ingeniero y presentó el reporte de que había acudido al lugar. Sin embargo, las familias denunciaron que nunca se había presentado.

El Síndico sostuvo que era una sorpresa que les causa molestia. "Me baso y confio en el trabajo del compañero y por eso me molesta, porque prácticamente me meten un gol por el trabajo mal hecho de los compañeros, entonces se platicará con él".

La indicación persiste y debe hacerse presente directamente el director de Catastro, Luis Demetrio Meza, con su cuadrilla para que lleven a cabo la medición de los terrenos y esperan que se realice sin contratiempo.

Al ser cuestionado si el funcionario sería sancionado por mentir, sostuvo que resulta adelantado dar a conocer si será sancionado. "Dejemos que haga el trabajo. Aunque sí me molesta, porque entorpece mi trabajo, estoy sacando esto adelante y resulta que no está bien hecho el trabajo", reconoció el síndico municipal.

Explicó que él se basa en los documentos, "no soy ingeniero y precisamente nos tenemos que basar en un técnico, confió ciegamente en los compañeros a través de sus respectivos departamentos".