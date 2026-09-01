Miles de alumnos regresan a las aulas

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Matehuala.- Más de 30 mil estudiantes del nivel básico escolar del Altiplano regresaron a clases, según información de la Unidad Regional de Servicios Educativos del Altiplano, desde temprana hora se vio a los estudiantes salir con sus padres rumbo a la escuela.

Niños de preescolar, primaria y secundaria regresaron a clases después de más de dos meses de vacaciones, de esta manera iniciaron el nuevo ciclo escolar 2026-2027.

En el preescolar se vio a muchos menores que por primera vez entraron a clases, los pequeños se encontraban asustados, muchos aferrados a su mamá y a su papá, sin quererlos soltar y llorando, en nivel primaria y secundaria fue más normal el regreso a clases.

En algunas escuelas donde hay más afluencia de estudiantes se pudo ver a algunos elementos de Tránsito y Vialidad, así como de la Policía Municipal que estuvieron vigilando las escuelas para evitar algún accidente con los menores y estaban controlando el tráfico vehicular.

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Para iniciar las clases en las diferentes escuelas, se llevó a cabo la inauguración del ciclo escolar, donde los maestros les desearon toda la suerte a sus estudiantes, en el caso de los de nuevo ingreso, les empezaron a mostrar las instalaciones de la escuela.

El ciclo escolar empezó este lunes 31 de agosto y concluye el 13 de julio del 2027, según el calendario escolar.