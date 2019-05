Minisplits suplirán aire acondicionado en el IMSS de valles

La delegada del IMSS en San Luis Potosí, María Soto Romero, visitó las instalaciones del Hospital General de Zona 6, institución que vivió una de sus peores crisis en años, la semana pasada debido a la falta de aire acondicionado.

La situación casi obliga a las autoridades del nosocomio a evacuar a enfermos que requieren del clima para conservar un estado de salud en recuperación.

La funcionaria anunció que habrá minisplits para climatizar las áreas que lo requieran porque el sistema general de aire acondicionado ya no funcionó. La visita incluyó un recorrido junto con el director del Hospital, Adolfo Herrera Gómez en el que apreciaron el sistema de aire de décadas y el cual cumplió su vida útil el pasado 2016 y aunque no se aseguró que ya no está funcionando, habrá que esperar a un nuevo sistema completo.