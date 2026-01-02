logo pulso
Estado

Motociclista atropella a peatón

Por Carmen Hernández

Enero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Motociclista atropella a peatón

Ciudad Fernández.- Debido a la falta de precaución, un motociclista atropelló a joven en el Barrio del Refugio que luego del accidente huyó del lugar dejando a su víctima tirada en el piso. 

Los hechos ocurrieron entre las calles Porfirio Díaz y Abasolo, en el Barrio Primero del Refugio, cuando un joven se dirigía a su domicilio.  

De pronto al caminar sobre el arroyo de la calle le salió a su paso un motociclista, quien lo atropello.  

Debido al fuerte impacto el joven resultó con heridas de consideración, por lo que fue trasladado al Hospital IMSS Bienestar para recibir atención médica especializada. 

El lesionado permanecerá unos días en reposo en lo que sana de sus heridas. 

