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Muere adulto mayor en su domicilio

Por Carmen Hernández

Septiembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Muere adulto mayor en su domicilio
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un adulto mayor fue localizado inconsciente en su domicilio pero luego al ser revisado ya no tenía signos vitales, se desconoce las condiciones que le provocaron su muerte.  

      Los hechos ocurrieron en la calle Emiliano en el Ejido del Refugio, cuando la familia arribó al domicilio, sin embargo, se percataron que el adulto mayor estaba inconsciente, que no reaccionaba, por lo que solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia.  

      Al lugar arribo personal de la Cruz Roja, quienes al brindarle los primeros auxilios trataron de reanimarlo, pero no respondió y al ser evaluado más minuciosamente se percataron que no tenía signos vitales, informándoles a los familiares que el adulto había fallecido.  

      Por lo que solicitaron la presencia del personal de Servicios Periciales quienes llegaron al domicilio, y trasladaron el cuerpo del infortunado pera realizarle la necropsia de ley y conocer las verdaderas causas de su muerte, sus familiares aceptaron y luego realizarían los trámites necesarios para que les entregaran el cuerpo para brindarle cristiana sepultura. 

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