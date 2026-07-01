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Muere don Agustín Moreno, conocido músico camelense

Por Jesús Vázquez

Julio 01, 2026 03:00 a.m.
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Muere don Agustín Moreno, conocido músico camelense
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      MATEHUALA.- La mañana de este martes se dio a conocer la noticia del fallecimiento de don Agustín Moreno Pérez, reconocido músico matehualense, fundador y líder del Grupo Libertad, agrupación que durante décadas amenizó innumerables eventos en Matehuala, toda la región Altiplano e incluso en otros estados de la República Mexicana y en el extranjero.

      Don Agustín Moreno, como era conocido por la población, nació en 1955 y era originario de la comunidad de Carbonera, perteneciente al municipio de Matehuala. Desde muy temprana edad descubrió su pasión por la música y aprendió a tocar diversos instrumentos, aunque destacó principalmente como violinista y tecladista.

      Fue durante la década de los setenta cuando su música comenzó a escucharse en las radiodifusoras de Matehuala. Con el paso de los años, don Agustín Moreno y el Grupo Libertad se convirtieron en músicos exclusivos de la antigua tienda Chalita, lugar donde era común verlos interpretando su amplio repertorio musical.

      Posteriormente formó una familia y transmitió a sus hijos el amor por la música. Gracias a sus enseñanzas, ellos continuaron con el legado del Grupo Libertad, participando desde pequeños en las presentaciones de la agrupación y acompañando a su padre en los escenarios, especialmente en la ya emblemática tienda Chalita.

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      Con su partida, Matehuala pierde a uno de sus más grandes exponentes musicales, cuyo legado permanecerá vivo en la memoria de quienes disfrutaron de sus interpretaciones y en las nuevas generaciones de músicos que inspiró. Descanse en paz, don Agustín Moreno Pérez.

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