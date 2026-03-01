Mujer embarazada lesionada en choque

CIUDAD VALLES.- Ocurrió un choque entre dos vehículos a la altura de la colonia Francisco Villa; una mujer embarazada resultó con lesiones leves luego del percance.

La mañana de este sábado, un hombre joven, al volante de un vehículo Nissan Sentra gris con placas de la UNTRAC, circulaba por la calle Morelos de la colonia Francisco Villa.

Al tratar de cruzar el bulevar Carretera al Ingenio, no tuvo precaución y chocó contra un vehículo Volkswagen Jetta blanco.

Debido al fuerte impacto, se activaron las bolsas de aire del vehículo Nissan y la esposa del conductor resultó con golpes leves.

Los paramédicos de la Cruz Roja le brindaron auxilio y, como la mujer está embarazada, fue llevada a un hospital para una revisión más a detalle.