Municipio dará apoyo económico a comerciantes

Rioverde.- El Ayuntamiento entregará apoyos por más de 10 millones de pesos para los comerciantes que han cerrado por la pandemia que se enfrenta, hasta el momento se han recibido 200 solicitudes, pero el patrón deberá cumplir con la normativa para poder recibir la ayuda; los fondos servirían incluso para el pago de nómina.

Confirmó el tesorero municipal Horacio Avalos, que los recursos serán a fondo perdido, para comerciantes establecidos, así como ambulantes, los que han cerrado sus negocios desde marzo por la pandemia del coronavirus.

El funcionario especificó que se han entregado diversos apoyos a los comerciantes para que paguen la renta del local, luz, agua y hasta la nómina de sus empleados.

Se les han repartido diversas cantidades desde 300 hasta 10 mil pesos, la pasada semana se recibieron 200 solicitudes y es un hecho que serán aprobadas y a los beneficiados se les entregará un cheque.

Reconoció que hay comerciantes que pagan de renta hasta 10 mil pesos.

El apoyo será generalizado, no habrá prevendas, no importa si es conocido o no, el tope son 10 mil pesos, hay locatarios del Mercado Colón que han solicitado apoyo.

Al ser cuestionado de que cómo se garantizará que los trabajadores recibirán íntegro su recurso, sostuvo que el municipio recibió las nóminas firmadas por el trabajador, el apoyo es para el comerciante y por ende deberá pagarles, es cuestión de moralidad, "depende del corazón que tenga, si es desvergonzado no le va pagar nada", reconoció.