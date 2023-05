“Necesario capacitar a policías municipales”

RIOVERDE.- Pide el secretario de gobierno Guadalupe Torres a alcaldes se considere profesionalizar y capacitar a los policías municipales.

Exhortó a los alcaldes para que envíen a los elementos a evaluar para tener una policía confiable. En torno al enfrentamiento de Cárdenas, el secretario de gobierno señaló que, se trabaja todos los días, el gobernador del estado lleva a cabo reuniones de seguridad, incluso se realizan en los municipios.

Hace dos meses se efectuó una reunión de seguridad en Cárdenas y se va a volver a realizar, sostuvo el secretario de gobierno. Remarcó que se va a reforzar la seguridad en las fronteras, en la zona de San Fernando como Cerritos, Ciudad del Maíz y El Naranjo.

“El reto es brindar seguridad a los habitantes, no se va a soltar ninguna zona del estado; en cuanto a la Zona Media no está desamparada, está protegida por el estado, no hay focos rojos”, enfatizó.

Agregó, que se tienen los casos de Villa de Arista, Salinas, Matehuala y Ciudad Valles, donde desertaron 25 elementos.