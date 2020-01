Necesario, un anexo en Matehuala

MATEHUALA.- Padres de familia que tienen hijos con problemas de adicción pugnan para que Matehuala cuente con un anexo, porque ha crecido el número de adictos entre la población de todas las edades.

Tal es el caso de una madre de familia que es padre y madre a la vez. Dice que es muy difícil tener a un hijo con problema de adicción. El suyo consumía "cristal" y como ya es padre de familia su mujer lo dejó porque no quiso batallar con él.

Margarita N., señala que como madre buscó en dónde atender a su hijo y estuvo en una clínica de la ciudad de San Luis Potosí. "Ahí estaba pagando 3 mil 600 por semana, durante el tiempo que permaneció ahí y fue de seis semanas. No me importó lo que gaste porque hasta solicité un préstamo para que mi hijo se regenerara", señala.

Lamentablemente su hijo recayó al grado de que alucinaba y no dormía y tampoco comía. "Lo vi muy mal hasta que me recomendaron un anexo ubicado en Rioverde, de donde vinieron por él".

Señala que pagó 2 mil 500 pesos para ingresar y ahí se pagan 600 pesos semanales. "Me siento desesperada porque no me alcanza el dinero para atender a mi hijo de 40 años de edad", dijo Margarita.

Señala que por eso desea que en Matehuala exista un anexo, "porque no es solo mi caso sino que nos encontramos en ese lugar madres de familia con el mismo caso, papás también desesperados o sea que sí es necesaria la instalación de un anexo porque el beneficio no sería sólo para Matehuala, sino para toda la región".

Señala que, en esos centros, de todos los que ingresan ya no consumen marihuana o cocaína, sino que la mayoría es adicto al cristal, la droga que más destruye a la persona.