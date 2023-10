Negro panorama para los cañeros y ganaderos

CIUDAD VALLES.- Una gran parte de los cañeros y ganaderos en pequeño de la zona de influencia de los cuatro ingenios azucareros ya consideran dejar la actividad, porque las últimas zafras han dejado pérdidas y endeudamientos solamente.

Mauricio Olivares Salazar, quien es directivo de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR) en Tambaca, explicó que el problema no es sólo cómo van a librar el desastre agrícola de la sequía de este año, sino que se va a hacer a mediano plazo, porque estas actividades, que sostienen la economía de toda una región, ya no son redituables y el Gobierno federal no ha hecho nada por ayudarlos.

El 70% del dinero que circula en la Huasteca norte y en Valles proviene de los cañeros, pero al menos el 60% de éstos se encuentran quebrados, en cartera vencida y sin posibilidades de poder echar mano de recursos adicionales.