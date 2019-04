Ni helicóptero ni centro de mando para Valles: PC

Cd. Valles.- "Mientras que los incendios forestales continúan activos en ejidos Las Pitas y Los Jobitos, han sido las comunidades, el Ejército Mexicano, Conafor y nosotros mismos los que hemos hecho frente", aseguró el director de Protección Civil Municipal Jorge Alberto Lárraga Ocejo, destacando que contrario a lo informado por el Gobierno del Estado, ni el helicóptero ni el centro de mando se ha observado en ayuda para Valles.

"Hay que ser claros, la verdad el helicóptero no se ha observado, nos dijo el coordinador estatal que aquí andaba, pero no lo hemos visto, los incendios se han podido sofocar con trabajos a pie, abriendo guardarrayas, lamentablemente en el caso de Las Pitas, hubo una persona que de manera irresponsable, tratando de hacer un fuego cruzado para que las llamas no llegaran a su propiedad, provocó que se saliera de control el siniestro y se está combatiendo, y anoche y esta mañana (ayer) se está trabajando en Los Jobitos, donde también reportaron otro incendio".

Lárraga Ocejo destacó que hasta el momento no se puede asegurar si el incendio de Ignacio Zaragoza, fue provocado por una quema de caña mal controlada, pero se firmará junto con otros Ayuntamientos un convenio con Conafor y las organizaciones cañeras, a fin de que en adelante, se hagan responsables conforme a la ley federal forestal de los daños que puedan ocasionar, además de sanciones pecuarias que van desde los 2 y hasta los 6 años de cárcel.

En entrevista aparte, Alejandro Leal Tovías, secretario general de Gobierno, indicó que el incendio del ejido Laguna de Mante, Zaragoza en Ciudad Valles, se tiene combatido en un 95 por ciento, siendo el principal problema para el combate vía aérea las fuertes ráfagas de viento, mientras que en el municipio de Rioverde, el fuego quedó sofocado en su totalidad el lunes por la noche.

Indicó que del siniestro en Valles, aún no se tiene la cantidad exacta de hectáreas dañadas; con relación a si se tienen carpetas de investigación abiertas por esos siniestros, Leal Tovías explicó que por los hechos de Ciudad Valles tienen un expediente abierto. Agregó que las fuertes ráfagas de viento eran el principal impedimento para el funcionamiento del helicóptero.