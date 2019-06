Niega Pérez G. la supla su hijo en ausencias

Ciudad Valles.- Ante los rumores de que uno de los hijos de Teresa Pérez Granados acude a las oficinas de Bienestar a trabajar cuando ella se ausenta y trata de manera déspota a los trabajadores, la funcionaria dijo que esto no es verdad.

"Yo no dejé a mi hijo como encargado, mi hijo ni está aquí, él me apoya trayendo algún aviso y todo, pero si yo no vine a la oficina de Bienestar es porque andaba en El Naranjo y en otros lados, el viene y me deja un aviso o un encargo pero sólo de mandadero, nada más me hace mandados, eso es todo", aseguró.

Sobre Juan Carlos Montalvo Hernández quien era jefe de la Unidad Regional de Prospera con sede en Ciudad Valles, dijo que nuevamente le quitaron el cargo y ahora sólo es un empleado más.

"Él es integrante del equipo de becas, pero ya no tiene un cargo, él trabaja como empleado, pero ya no es jefe y esa es la diferencia, desde hace dos o tres semanas es cuando lo removieron nuevamente".