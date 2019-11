Niegan muerte de mujer por dengue

CIUDAD VALLES.- El jefe de la Jurisdicción Sanitaria V, Francisco Adrián Castillo Morales negó que hubiera una muerte por dengue en Valles y en el área de influencia de la Huasteca norte que le corresponde y que comprende los municipios de Valles, Tamasopo, El Naranjo, Tamuín y Ébano.

Ante la presunción de que una mujer joven habría muerto el pasado domingo en la colonia La Pimienta, aquejada por el virus que transmite el mosco aedes aegypti, la Secretaría de Salud negó esa posibilidad.

El galeno agregó que hasta el momento son 524 casos, de los cuales la totalidad ya está fuera de peligro y dados de alta del curso de esa enfermedad.

No obstante que los vecinos de la mujer que sería sepultada el día de hoy, aseguran que no padeció otra cosa que no fuera el mismo dengue, no se encuentra registrada en la Secretaría de Salud como una persona víctima de esa enfermedad, ni tampoco aparece ningún registro de deceso por ese motivo en las oficinas del Registro Civil de Ciudad Valles.