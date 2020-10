Niegan se realice Festival de Muertos en el panteón

MATEHUALA.- El Municipio no ha dado autorización para un evento el Día de Muertos que organiza Érik Orlando en el Cementerio Municipal.

El director de Servicios Públicos Municipales, José Refugio Maldonado Manzo, informó que se le ha informado que el joven Érik Orlando a través de su página Leyendas Matehuala anuncia el Festival Día de Muertos 2020 y que será en el Cementerio Guadalupe.

“Esta persona cada año quiere llevar a cabo festejos en los dos panteones municipales y esto no está permitido, hay que tener respeto a los difuntos y no se dejen engañar porque no hay ni habrá permiso para realizar el festival”, advirtió el funcionario.