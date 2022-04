No habrá Ley Seca durante votación

Matehuala.- En el Municipio de Matehuala no se aplicará Ley Seca que se esperaba que se aplicara este 10 de abril durante la votación de Revocación de mandato que se realizará en todo el país.

El secretario general del Ayuntamiento Raúl Ortega Rodríguez, informó que sin embargo hay entidades en las que sí habrá Ley Seca y en lo que corresponde a Matehuala queda descartada la aplicación de esta medida.

Mencionó el funcionario que con motivo de la consulta de Revocación de mandato que se celebrará este domingo, algunas entidades se declaran con Ley Seca de fin de semana, esta determinación depende de cada estado y municipio, pero mientras no haya cambio de ordenamiento así se realizará el proceso en Matehuala.

Mencionó Ortega Rodríguez que incluso sostuvo un diálogo con al director de Gobernación, quien reiteró que en la entidad no habrá suspensión de venta de bebidas alcohólicas, ya que este proceso no implica aplicar tal medida, ya que se trata de una consulta pública y no propiamente de una elección constitucional.

Pese a ello mencionó que durante el desarrollo de la jornada habrá recorridos de vigilancia por parte de elementos de la Policía Municipal.