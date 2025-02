No hay medicinas en el ISSSTE de Valles

CIUDAD VALLES.- No hay Telmisartán en el ISSSTE y no habrá en dos semanas, informaron en la farmacia a los derechohabientes, a quienes no les dan solución para conseguir ese medicamento del cuadro básico.

Una usuaria acudió a un dispensario improvisado de una estación de radio de la colonia Altavista porque ayer, lunes 17 de febrero, fue a consulta y le dieron las recetas habituales para pedir Telmisartán de 40 miligramos en la farmacia, puesto que sufre de hipertensión.

No obstante, en la farmacia le informaron que no había medicamento de ese tipo y que llegaría en dos semanas, aunque no le resolvieron su problema dándole un documento para conseguir el fármaco subrogado, a pesar de que su salud puede complicarse de no tomarlo y no cuenta con el dinero para comprarlo, ya que es jubilada de la Secretaría de Salud, pero con un sueldo bajo.