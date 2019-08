No hay médico ni medicinas en Ponciano Arriaga

Ébano.- Vecinos del poblado Ponciano Arriaga demandan que no tienen medico en el centro de salud desde hace varios días.

Los habitantes manifestaron que, no cuentan con médico que atienda las enfermedades en el centro médico de la comunidad, pero tampoco hay medicamentos para las enfermedades de temporada.

"No hay nada en el Centro de Salud, tengo a mis hijos malos y ni suero me dieron, no hay médico, eso dijo el guardia y no nos atendieron", comentó uno de los usuarios.

A los últimos pacientes que han sido atendidos sólo se les da paracetamol porque no tienen otros medicamentos y no dan atención en los fines de semana porque no hay médico de guardia ni para las urgencias.

Los vecinos de la comunidad pidieron a las autoridades de Salud que visiten el lugar para que constate la atención que se da a los pacientes y la falta de médicos y medicinas para las enfermedades de temporada.