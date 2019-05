No hay monitoreo de calidad del aire en Cd. Valles

Aun cuando no hay en Valles ninguna dependencia oficial con aparatos para medir la contaminación del aire, tanto la Dirección Municipal de Ecología como la Jurisdicción Sanitaria V, determinó a "ojo de buen cubero" que no hay contaminación en el aire, a pesar de los incendios registrados en las últimas semanas incluido el del relleno sanitario.

Alejandro Aguilar Fernández, director de Ecología municipal dio a conocer que no cuenta con aparatos para medir las partículas suspendidas en el aire, sin embargo aclaró que Valles no está aún nivel como la Ciudad de México donde la cantidad de automóviles genera una gran contaminación al ambiente; sin embargo se le cuestionó que también existen factores como el incendio del relleno sanitario que pudiera sugerir una contingencia ambiental a lo que señaló que no fue tan grave, pues sólo en algunos momentos se generó humo y el riesgo sólo fue para quienes se encontraban en el lugar.

Con esta misma falta de equipo también se encuentra el Sector Salud, pues a lo dicho por el jefe de la Jurisdicción Sanitaria V, una vez concluido el incendio del relleno sanitario se realizaron supervisiones al lugar y no se detectó una contaminación grave en los lixiviados, "del aire no podemos determinar porque no tenemos aparatos.