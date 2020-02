No interesa empleo local a los matehualenses

MATEHUALA.- Se creó la Zona Industrial de Matehuala con el fin de que con ello se generaran fuentes de empleo para Matehuala y la región, pero ahora las empresas batallan para la contratación de personal.

En entrevista con el presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Matehuala, Rolando Segovia Montoya, indicó que hay necesidad de gente que desee emplearse en las diversas empresas existentes en la localidad.

Dijo que las empresas están continuamente solicitando personal de ambos sexos. Asegura que en Matehuala no hay desempleo. "Trabajo hay, pero no hay quiénes quieran trabajar porque el deseo de gran cantidad de personas es irse a Estados Unidos", puntualizó.

Agregó que no sabe realmente cuál sea la causa de este fenómeno ni porqué la gente no quiere trabajar en su tierra. "Luego dicen que no encuentran trabajo, pero sí hay, pero los solicitantes no se animan a tomar puestos que se ofrecen en Matehuala".

Considera que por esta razón sólo se organiza una vez al año la Feria del Empleo, para contactar a buscadores de empleo con las empresas porque a muchas personas no les interesa".