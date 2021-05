No me hago pendejo en huelga de hambre: Inés

CIUDAD VALLES.- El líder del Frente de Defensa de la Vivienda Popular (FDVP), José Inés Velázquez Montes inició una huelga de hambre el día de ayer por la mañana y, cerca de que cumpliera las 24 horas de ayuno, espetó, molesto que algunas personas y medios se han burlado de él, pues consideran que no está haciendo la manifestación a cabalidad y dijo "no me hago pendejo". Agregó que aunque pidió a los de la Cruz Roja que caminaran unos pasos a donde él se encuentra, afuera de la Presidencia Municipal, nadie fue y no puede decir cuál es el estado de salud actual, pero los hará responsables, si le pasa algo, por no saber cómo va su resistencia sin alimentos.

Dijo que el reclamo social es serio y que él se mantendrá sin probar bocado hasta que sea atendido por el alcalde Jorge Farías Castro o algún funcionario que se preste a gestionar la regularización de predios para 240 familias de su organización.