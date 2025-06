No participará Dr. Chessani en festival huapanguero

San Ciro de Acosta.- El Dr. Chessani anunció en sus redes sociales que no participará en el Festival del Huapango Arribeño por la tibieza del alcalde, quien advirtió que la gente le pide que no lo lleve y que su etapa ya pasó.

El municipio ya dio a conocer la cartelera y la lista de participantes del 4º Festival del Huapango Arribeño, donde no aparece el Dr Chessani y sus Huapangueros.

Sin embargo el Dr Chessani a través de su página de Facebook dio a conocer que no participará en el Festival por la tibieza del alcalde, a quien lo manipula el ex regidor Saúl, con quien hace un tiempo sostuvo una discusión en torno a lo económico y ahora “me excluye”.

Por su parte el presidente municipal Luis Carlos Pereyra dio a conocer que no está invitado y no va a estar en el evento.

Refiere que tiene 10 wattsapp donde el doctor le “ruega que lo contrate”, pero tengo 30 mensajes de la gente para que no participe.

Simplemente hay etapas y la de él, ya terminó, dijo que no siempre va a traer a los mismos, la población es la que manda y decide quién no, enfatizó.

Se está tomando en cuenta a los paisanos y la fiesta es en honor a los connacionales, puntualizó que no tiene nada en contra del Dr Chessani, no le voy a desear el mal, en esta ocasión no va a participar.