“No se multará a alumnos por traer comida chatarra”

CIUDAD VALLES.- No habrá ningún tipo de sanción para los padres de familia que manden a sus hijos con alimentos no permitidos, mientras la cooperativa no los venda, dijo el jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte (URSEHN), José Isabel Gutiérrez Zúñiga.

Luego de la controversia despertada hace una semana con la nueva disposición del Gobierno federal de “Vida Sana”, que prohíbe alimentos endulzados y grasas saturadas, muchas madres de familia han emitido su queja sobre lo que podrán comer sus hijos en el recreo.

El jefe de la URSEHN mencionó que nadie podrá sancionar a niños o padres de familia por los alimentos que porten, puesto que la disposición es solamente para las cooperativas escolares.