Oficina de la JLCA ya recibe demandas laborales pendientes

CIUDAD VALLES.- José Arturo Reyes González, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) dio a conocer que la oficina que se encuentra en interior de la calle Hidalgo número cuatro ya se están recibiendo las demandas laborales que hayan estado pendientes durante las últimas semanas, que estuvo cerrada la dependencia por cuestiones del Covid-19.

Explicó que por mientras, la oficina estará trabajando con el 20 por ciento del total de sus empleados, por la misma razón de la pandemia y de la sana distancia y que las demandas laborales, que es la materia que más se atienden en esa dependencia se recibirán solamente los días lunes, miércoles y viernes, de 11 de la mañana a dos de la tarde.

Explicó que, por el momento y porque están trabajando con menos personal para respetar la sana distancia y no propiciar contagios, no se están llevando a cabo audiencias, no hay promociones de juicios y no están haciendo notificaciones, pero que esto se irá restableciendo con el paso de los días.

La semana pasada sí celebraron convenios, cumplimiento de estos mismos convenios y desistimientos, pero esta semana se recibirán las demandas laborales que deseen llevar.