Ofrecen foro de prevención del suicidio a alumnos

Jesús Vázquez

altiplano@pulsoslp.com.mx

Matehuala.- Como parte de las medidas para prevenir el suicidio en niños y niñas personal del DIF ofreció una plática a estudiantes de la escuela secundaria Ponciano Arriaga sobre “Prevención del suicidio”.

Fueron 650 estudiantes los que estuvieron en esta plática especial con psicólogos, quienes informaron que es lamentable que en el último año en Matehuala y el Altiplano potosino se han dado caso de jóvenes de 13 años de edad que optan por quitarse la vida por problemas que se pueden solucionar, y solo es cosa de hablar con los padres o con personas de confianza.

Refieren que en el Sistema DIF hay áreas especiales donde quienes tengan problemas de depresión pueden acudir a pláticas con especialistas, también hay números telefónicos de prevención del suicidio, pueden llamar para pedir ayuda, son jóvenes que apenas empiezan a vivir, y esa no es la solución a nada.

También se les mencionó que si sufren bullying, burlas o algún tipo de discriminación por su apariencia, color de piel u otro motivo, deben reportarlo a los maestros y a sus padres, y no hacer caso de las burlas, y si estas no acaban, o sus maestros no hacen caso para ayudarlos, pueden ir al DIF o a Derechos Humanos a denunciar, esto debe acabar, porque también por el acoso escolar muchos estudiantes han muerto.