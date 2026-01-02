logo pulso
Estado

Ola de incendios por la pirotecnia

En viviendas se generaron llamaradas, por acumulación de material combustible

Por Carmen Hernández

Enero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Ola de incendios por la pirotecnia

RIOVERDE.- Quema de pirotecnia menor provoca dos incendios en casa- habitación y 2 de pastizal, generando riesgos para las familias afectadas.

Los hechos ocurrieron este miércoles, cuando menores de edad prendieron pirotecnia menor, como parte de los festejos de fin de año. 

El primer incendio se presentó en un domicilio ubicado en la calle Jiménez, entre Porfirio Díaz y Juan de la Barrera de la zona urbana del municipio. 

Las enormes llamaradas se registraron en una habitación, por el exceso de acumulación de material combustible en el inmueble.   Minutos después elementos del Cuerpo de Bomberos se trasladaron a bordo de la unidad M9 a la calle Porfirio Díaz, donde el fuego alcanzó a una malla sombra, pero lograron contenerlo y n o provocó más daños. 

Más tarde se presentaron 2 incendios de pastizales en la zona suburbana de la ciudad, los que también se pudieron controlar, sin llegar a mayores la situación.

