Operadores turísticos reabrirán los parajes; se rebelan vs. Coepris

CIUDAD VALLES.- Los operadores turísticos que se reunieron con el alcalde Adrián Esper Cárdenas visitaron la sede de la Coepris en Valles, que se encuentra en el edificio de la Jurisdicción Sanitaria V, después de tener una reunión en la que el edil dijo que los apoyaría si abren sus negocios, a pesar del semáforo naranja y luego de la reunión con la titular de la dependencia, Grecia González y del jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Francisco Adrián Castillo, no consiguieron que se les permita abrir, pero igual lo harán.

En la reunión, los operadores argumentaban que ya hay operadores irregulares trabajando y que lo que ellos quieren es poder trabajar de manera regulada, con protocolos establecidos y determinado número de visitantes por viaje.

El alcalde Adrián Esper incluso se comprometió a "hacer la chamba" de la Coepris de verificar a los prestadores y se mostró a favor de que abran.

No obstante, tanto el doctor Francisco Adrián Castillo y la titular de Coepris no se salieron de su argumento: nada por encima de la salud pública y en el semáforo naranja no se puede permitir la apertura de lugares turísticos ni actividades relacionadas.

Ya al final, la empresaria del ramo, Ena Mildred Buenfil Zamudio manifestó que luego de la petición de ellos, no se consiguió nada y que de cualquier manera abrirán sus puertas a la actividad, aunque no fijó una fecha para el regreso a los parajes.