Organizan comida-baile pro casa hogar Codi

RIOVERDE.- Este próximo 10 de mayo se llevará a cabo una comida-baile para festejar a la madre, lo que se recaude será destinado para la casa hogar Codi.

El presidente Ernesto Márquez dijo que se están realizando diversas actividades encaminadas a reunir recursos para esta gran institución.

Es por ello que en esta ocasión se festejará a la reina del hogar.

El próximo domingo 10 de mayo a partir de la 1 de la tarde, en la Finca del Palmar se desarrollará una comida-baile, se contará con taquiza y además de una rondalla para amenizar el momento.

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Es por ello que se le invita a la población para que participe en este homenaje a la madre.

El costo del boleto será de 300 pesos y los recursos que se recauden serán destinados para el Codi, ante las carencias que enfrenta la institución.