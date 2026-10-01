Osada jovencita a punto de morir
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La noche del martes durante las fiestas de San Miguelito se llevó a cabo el tradicional palo encebado, donde unas jovencitas se apoyaron para subir, una de ellas logró llegar a la punta y sujetarse de unas frituras amarradas para llegar a la cima, pero el mecate se rompió y la joven cayó a una altura aproximada de 5 metros, afortunadamente fue atrapada por la gente y milagrosamente salió ilesa.
Los hechos se presentaron durante las fiestas patronales de San Miguelito, pues al lado de la capilla del Arcángel San Miguel colocaron un palo encebado de aproximadamente 5 metros, unas jovencitas se animaron a participar.
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