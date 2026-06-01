Paciente, a punto de golpear a médico

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Rioverde.- Surge conflicto entre un traumatólogo del Hospital Regional de Rioverde y un paciente, que apunto estuvo de llegar a los golpes, el paciente tenía semanas esperando una cirugía y el ortopedista insistía en enviarlo a realizarse una cirugía a una clínica particular.

Los hechos se registraron el pasado viernes por la mañana en la sala del nosocomio, cuando un paciente que tiene una fractura en la mano, llevaba 3 semanas esperando la cirugía, el ortopedista Jorge Nava, solo le daba largas, incluso le comentó " hay que operarte afuera", el paciente le dijo que no tenía dinero para la cirugía en una clínica particular, a lo que respondió el especialista que se tenía que esperar entonces.

El traumatólogo de manera prepotente le gritaba "aguántese" y espérese, molesto se retiró del lugar.

Fue en la tarde cuando arribó el traumatólogo Efrén, a pasar visita a los pacientes, se dio cuenta que el paciente que tuvo una discusión con su colega terminó abandonando el nosocomio desde la mañana.

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Incluso otros pacientes se quejaron que lo único que quieren es sacar dinero, dado que tanto el doctor Nava como Efrén, los están enviando a las cirugías a una clínica particular, donde también laboran.

Pacientes manifestaron que el doctor Efraín, opera en el Hospital, pero les ha recomendado que se tienen que operar de nueva cuenta en clínica particular para que queden bien, porque en el Hospital nunca van a quedar bien.

Los usuarios, denunciaron que el doctor Nava incluso los tildo de "Jodidos".

Hoy los usuarios que requieren de cirugías, piden la intervención de la Presidenta de la República y el cese de la directora del Hospital de Rioverde, Edith Reynaga, quien tiene conocimiento que los traumatólogos Jorge Nava y Efraín, están enviando a los pacientes a que se realicen las

cirugías a una clínica particular y no hace nada.