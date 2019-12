Padecen adultos mayores necedad de "servidores"

Xilitla.- Muchos problemas se han generado en el Programa de Apoyo a Adultos Mayores, debido a la necedad de los Servidores de la Nación de no coordinarse con el personal del Instituto Nacional de Atención a las Personas Adultas Mayores (INAPAM) del Municipio.

Muchos de los adultos mayores incluso han tenido que exigirles los recibos del apoyo para poder obtener los recursos.

Lo anterior fue expuesto por autoridades comunales quienes indicaron que muchas personas de la tercera edad se han quejado que no les ha llegado el apoyo, a pesar de que ya lo recibían desde años anteriores.

Señalan que al acudir con los Servidores de la Nación, éstos se escudan en que les falla el sistema. "A otros más les llega el apoyo atrasado y el actual, pero por una razón que desconocen en Telecomm se niegan a entregarles el dinero de las dos partidas. Cuando regresan con el personal de Bienestar, les quitan el documento que no les pagaron y ya no se los entregan si el beneficiario no se los exige", denunciaron.

En otras ocasiones "ha habido hasta cinco comunidades en riesgo de que las personas no reciban su apoyo por la falta de atención de los Servidores, quienes primero dicen una cosa y luego otra, poniendo en riesgo el dinero de las personas", agregaron.

Explican las autoridades comunales que a los Servidores de la Nación el hecho de buscar a las personas del INAPAM para auxiliarles les resulta aceptable. "Todo lo vuelven político, cuando se supone que no debe ser así".

Las quejas en contra de las malas prácticas de los Servidores de la Nación en este Municipio se siguen acumulando en la capital del estado, sin que el delegado Gabino Morales o Briseida García Antonio se presenten a poner orden.