Pagará Municipio deuda a exregidora

Matehuala.- El Ayuntamiento deberá pagar salarios que reclama la exregidora Rosa Ortega Ábrego que tuvo que inconformarse ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado porque de la Presidencia Municipal se negaban a pagarle los recursos por su compensación como regidora que reclamaba al Ayuntamiento, y el TEPJE ordenó se le liquidara lo que reclamaba o serían sancionadas las autoridades municipales.

El presidente municipal Iván Estrada Guzmán declaró que ante esa resolución no se verá afectada su administración, por un embargo o multas, sino que se efectuó un convenio para el pago con la exregidora a través de diversos pagos; cabe mencionar que la exregidora en mención fue parte del Cabildo 2018-2021.

En esa administración la mayoría del Cabildo aprobaron renunciar a su compensación a la que tienen derecho, pero la exregidora Rosa Ortega no estuvo de acuerdo con esa decisión tomada por el Cabildo y al no recibir su dieta, presentó la demanda correspondiente ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado. Dijo el Alcalde que en este asunto se llegó a un buen arreglo para que su administración no se vea afectada económicamente y se le hará el pago en parcialidades y cumplir el mandamiento del TEPJE.