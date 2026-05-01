Pagaron su casa al Infonavit, pero no pueden escriturarla

CIUDAD VALLES.- En la Altavista, muchos derechohabiente pagaron sus casas durante años al Infonavit y ahora no pueden contar con escrituras de su vivienda porque el terreno donde se loteó nunca fue liberado.

De acuerdo con un grupo de afectados de un sector de la Altavista, cuando terminaron de pagar sus casas, no pudieron inscribirse en el Registro Público de la Propiedad (RPP) porque aunque el Infonavit les extendió documentos de preescritura, ésta no tenía validez, porque el terreno en donde fueron construidas una buena porción de las casas seguían teniendo dueños que nunca firmaron la liberación de ese predio.

La complicación surge porque algunos de los dueños ya no están vivos y porque las constructoras desaparecieron.

Ahora los habitantes de las viviendas están en un limbo legal que intentarán resolver directamente en Presidencia de la República, ya que afirman que no puede haber entrega de casas de Bienestar, cuando hay vacíos legales como los que ellos sufren.

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