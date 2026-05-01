logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICIDADES!

Fotogalería

¡FELICIDADES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Pagaron su casa al Infonavit, pero no pueden escriturarla

Terreno donde se construyeron nunca fue liberado

Por Redacción

Mayo 01, 2026 03:00 a.m.
A
Pagaron su casa al Infonavit, pero no pueden escriturarla

CIUDAD VALLES.- En la Altavista, muchos derechohabiente pagaron sus casas durante años al Infonavit y ahora no pueden contar con escrituras de su vivienda porque el terreno donde se loteó nunca fue liberado. 

De acuerdo con un grupo de afectados de un sector de la Altavista, cuando terminaron de pagar sus casas, no pudieron inscribirse en el Registro Público de la Propiedad (RPP) porque aunque el Infonavit les extendió documentos de preescritura, ésta no tenía validez, porque el terreno en donde fueron construidas una buena porción de las casas seguían teniendo dueños que nunca firmaron la liberación de ese predio.

La complicación surge porque algunos de los dueños ya no están vivos y porque las constructoras desaparecieron. 

Ahora los habitantes de las viviendas están en un limbo legal que intentarán resolver directamente en Presidencia de la República, ya que afirman que no puede haber entrega de casas de Bienestar, cuando hay vacíos legales como los que ellos sufren.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Jornalero muere atropellado en Tamuín
Jornalero muere atropellado en Tamuín

Jornalero muere atropellado en Tamuín

SLP

Huasteca Hoy

El conductor del camión huyó a pie antes de la llegada de autoridades

Incendio en Cerro La Venada, casi controlado
Incendio en Cerro La Venada, casi controlado

Incendio en Cerro La Venada, casi controlado

SLP

Jesús Vázquez

Asume Cabildo Infantil su administración
Asume Cabildo Infantil su administración

Asume Cabildo Infantil su administración

SLP

Jesús Vázquez

Alumnos de varias escuelas fueron funcionarios municipales

Reporta el IMSS segundo caso de golpe de calor
Reporta el IMSS segundo caso de golpe de calor

Reporta el IMSS segundo caso de golpe de calor

SLP

Redacción

Un joven que sufrió un desmayo y empezó a convulsionar